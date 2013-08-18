Más noticiasLos empleados lo firmaron sin leerlo

Un ruso engaña a su banco devolviéndole un contrato con nuevas cláusulas que firmaron sin leer

Fijó el interés en el 0%, canceló la comisión por concesión del crédito y añadió una cláusula que lo liberaba del pago de comisiones.

FACUA.org
Asia y Oceanía-18/08/2013
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Un usuario ruso dio a su banco de su propia medicina devolviéndole un contrato de préstamo con las condiciones retocadas, con la previsión de que los empleados lo firmarían sin pararse a leerlo.

Dmitri Agárkov, un expolicí

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