Un supermercado mexicano que se negó a dar un centavo de cambio, condenado a pagar 15.000 pesos de multa
La legislación mexicana establece que en los casos en los que surgen diferencias menores a los 5 centavos, y fuese "imposible" dar el cambio exacto, la diferencia "será siempre a favor del consumidor".
FACUA.org
América-22/09/2006
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Un supermercado mexicano que se negó a dar a un cliente un centavo de su cambio deberá pagar una multa de 15.000 pesos. Así lo ha dispuesto la Cámara en lo Penal Económico, que confirmó una sentencia de primera instancia, según informa del diario m