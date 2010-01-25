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Un trabajador de la factoría zaragozana CAF será compensado con 290.000 euros por enfermar por el amianto

La Federación de Industria afirma que es el primer caso de placas pleurales reconocido en la Comunidad de Aragón.

FACUA.org
España-25/01/2010
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Un trabajador de la factoría de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de Zaragoza recibirá 290.000 euros de compensación por contraer una enfermedad profesional relacionada con la exposición al amianto, ha señalado CC OO de Aragón, según

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