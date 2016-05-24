Un tribunal de EEUU revoca la multa de 1.132 millones a Bank of America por las hipotecas 'subprime'
El Departamento de Justicia había denunciado al banco por el sistema de generación de créditos con rapidez sin controles de calidad que luego vendió a Fannie Mae y Freddie Mac.
Europa Press
Internacional-24/05/2016
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El Departamento de Justicia de EE UU denunció a Bank of America por crear hipotecas rápidas sin controles entre 2007 y 2009. | Imagen: flickr.com/jeepersmedia (CC BY 2.0).
Un tribunal de apelación de Estados Unidos ha revocado la multa de 1.270 millones de dólares (1.132 millones de euros) impuesta por el Departamento de Justicia de EEUU a Bank of America en un caso relacionado con las hipotecas subprime, lo que supone un serio revés par