Un tribunal estadounidense falla a favor de los indígenas en su litigio contra Chevron
Se revoca así la sentencia que paralizaba la indemnización que la petrolera ha de pagar al Frente de Defensa de la Amazonía por daños medioambientales.
FACUA.org
América-21/09/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Segunda Corte de Apelaciones de Nueva York ha revocado la sentencia que paraliza la ejecución de la indemnización que la petrolera estadounidense Chevron debe pagar al Frente de Defensa de la Amazonía por daños medioambientales.