Un tribunal francés condena a Twitter a pagar 30.000 euros de multa por incluir cláusulas abusivas
El gigante tecnológico estadounidense se servía de dichas cláusulas para utilizar datos personales con fines publicitarios.
FACUA.org
Internacional-10/08/2018
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El Tribunal de Gran Instancia de París ha condenado a Twitter pagar 30.000 euros de multa a la asociación de consumidores UFC-Que-Choisir y ha ordenado al gigante tecnológico estadounidense a cambiar sus condiciones generales de uso por incluir algunas cláusulas «a