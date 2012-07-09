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Un virus puede dejar sin Internet a cerca de 250.000 ordenadores

El software malicioso llamado Alureon fue diseñado para redirigir el tráfico de Internet a través de servidores DNS controlados por criminales, según el FBI.

FACUA.org
Internacional-09/07/2012
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Cerca de 250.000 usuarios de ordenadores de todo el mundo corren riesgo de perder su acceso a Internet este lunes, debido a un software malicioso que se encuentra en el centro de un  fraude de piratas informáticos, que las autoridades de Estados Unidos desmantelaron en noviembre.

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