Una actualización de firmware deja inutilizables a los dispositivos Google Home y Home mini
Los altavoces inteligentes afectados han dejado de responder a los usuarios.
Europa Press
España-31/10/2019
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Imagen: Google.
Google está trabajando en la solución de un problema que ha surgido con una actualización de firmware de los altavoces inteligentes Google Home y Home mini que impide que respondan a las peticiones de los usuarios.
El problema se ha dado a conocer en el foro d