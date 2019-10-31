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Una actualización de firmware deja inutilizables a los dispositivos Google Home y Home mini

Los altavoces inteligentes afectados han dejado de responder a los usuarios.

Europa Press
España-31/10/2019
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Google está trabajando en la solución de un problema que ha surgido con una actualización de firmware de los altavoces inteligentes Google Home y Home mini que impide que respondan a las peticiones de los usuarios.

El problema se ha dado a conocer en el foro d

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