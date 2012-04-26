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Una anciana que se encadenó a una sucursal de Unicaja por desahuciarla, condenada a pagar 20 euros y las costas del juicio

El juez sentencia que incurrió en una falta de coacciones.

FACUA.org
Almería-26/04/2012
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El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha condenado a una mujer de 76 años que fue desahuciada el pasado diciembre de

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