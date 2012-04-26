Una anciana que se encadenó a una sucursal de Unicaja por desahuciarla, condenada a pagar 20 euros y las costas del juicio

Una anciana que se encadenó a una sucursal de Unicaja por desahuciarla, condenada a pagar 20 euros y las costas del juicioEl juez sentencia que incurrió en una falta de coacciones.FACUA.orgAlmería-26/04/2012¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha condenado a una mujer de 76 años que fue desahuciada el pasado diciembre deHazte socio pleno para leer todo el contenidoLee sin límites