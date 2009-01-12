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Una aseguradora suiza, condenada por no costear una operación de cambio de sexo

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo falla a favor de un transexual, que recibirá una indemnización de 23.000 euros.

FACUA.org
Europa-12/01/2009
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El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo falló hoy a favor de un transexual suizo que denunció a las aseguradoras de su país por negarse a pagar los costes de su operación de cambio de sexo y le concedió una indemnización de 23.000 euros, segú

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