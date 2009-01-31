Una avería en Google ha alertado erróneamente de problemas de seguridad en todos los resultados de sus búsquedas
"Este sitio puede dañar tu equipo", indicaba el buscador junto a los resultados. Se trata de un fallo relacionado con su sistema de detección de 'malware'.
FACUA.org
España-31/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que una avería en Google ha alertado erróneamente de problemas de seguridad en todos los resultados de las búsquedas que realizan los usuarios.
«Este sitio puede dañar tu equipo». Esta frase ha aparecido este