Una bacteria ha causado 18 muertes en el hospital madrileño 12 de Octubre
Un brote tardó 20 meses en ser erradicado y fue factor contribuyente en otros 83 fallecimientos, según publica El País.
FACUA.org
Madrid-11/05/2008
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Una bacteria ha provocado la muerte de 18 pacientes del hospital público 12 de Octubre, en Madrid, y ha sido un elemento contribuyente en otros 83 fallecimientos, según publica hoy el diario El País.
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