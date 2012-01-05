Una cadena francesa colgó por error en un anuncio de ropa para niños la imagen de un hombre haciendo nudismo
La Redoute ha pedido disculpas por la foto, que mostraba a cuatro niños corriendo por la arena y un hombre desnudo de fondo.
FACUA.org
Europa-05/01/2012
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La tienda de ropa francesa La Redoute se ha visto obligada a retirar uno de sus anuncios de su página web donde aparecen unos niños jugando en la playa y en la que, al fondo, se aprecia a un hombre haciendo nudismo.
La imagen, que permaneció unas horas en la web de la