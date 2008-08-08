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Una conducción eficiente permitiría ahorrar hasta un 15% de combustible, según la DGT

Respetar una serie de normas al volante lograría reducir las emisiones de gases y sería positivo para la seguridad vial.

FACUA.org
España-08/08/2008
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Realizar una conducción tranquila y sosegada, «sin acelerones y frenazos», mantener la presión de los neumáticos en niveles adecuados y respetar una velocidad uniforme en carretera en torno a los 90 kilómetros por hora puede permitir un ahorro de «hasta un 15

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