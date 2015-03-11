Una cooperativa deja sin ahorros a 50 familias en Arganda del Rey
Fundada por el PSOE en 2006 para construir pisos protegidos, la sociedad entró en concurso de acreedores en 2014 y ha dejado desamparados a los afectados, principalmente militantes y simpatizantes del partido.
FACUA.org
Madrid-11/03/2015
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«Estafadas, manipuladas y desamparadas«. Así se sienten 50 familias de Arganda del Rey (Madrid) que han perdido gran parte de sus ahorros tras apuntarse a la cooperativa Progreso Arganda, promovida por el PSOE,