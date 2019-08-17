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Una embarazada pierde a su bebé por listeriosis y la Junta exime de responsabilidad a la empresa cárnica

El portavoz de FACUA considera que "se ha pasado de la temeridad a la indecencia". La Consejería de Salud andaluza afirmó el jueves que "no hay riesgo para la salud".

FACUA.org
Andalucía-17/08/2019
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Una embarazada en Sevilla ha perdido a su bebé en el último trimestre de gestación. La placenta había dado positivo en un análisis de listeriosis, según ha revelado este sábado el diario

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