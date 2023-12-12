La Mechá

Salud y alimentación
FACUA pide a la jueza una fianza de 1,5 millones para los imputados en el caso Magrudis
Salud y alimentación
FACUA se opone a que el Ayuntamiento de Sevilla sea admitido como acusación en el caso Magrudis
Salud y alimentación
Dejación de responsabilidades: el Ayuntamiento no tomó medidas tras constatar irregularidades en Magrudis
Salud y alimentación
Caso Magrudis: La Audiencia mantiene en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
Salud y alimentación
Rubén Sánchez: "Pedimos la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento en el caso Magrudis"
Salud y alimentación
FACUA pide a la jueza del caso Magrudis que impute por prevaricación a un responsable municipal
Salud y alimentación
El consejero de Salud desmiente a Bendodo sobre la muerte del bebé con listeriosis: "la cepa es la misma"
Salud y alimentación
Rubén Sánchez: "Siguen aumentando los afectados que piden que los representemos en el caso Magrudis"
Salud y alimentación
FACUA ha pedido ya la personación de 28 afectados en el caso Magrudis
Salud y alimentación
El padre del bebé fallecido por la listeriosis: "No sé qué intenta la Junta mintiendo y tergiversando"
Salud y alimentación
Se elevan a cuatro los fallecidos en el caso Magrudis al confirmar la Junta el caso del bebé de Écija
Salud y alimentación
FACUA pedirá que varios responsables municipales sean citados para declarar en el caso Magrudis
Compras y publicidad
FACUA Andalucía anuncia que no le pondrán ninguna mordaza recortándole subvenciones tras el caso Magrudis
Salud y alimentación
Magrudis: el 79% de los usuarios considera que la Junta ha gestionado la alerta "de forma nefasta"
Salud y alimentación
Rubén Sánchez: "PP y Cs vetan investigar la crisis de la Listeria en el Parlamento. Lo hará la Justicia"
Salud y alimentación
FACUA Andalucía ve clarificador que PP y Ciudadanos veten la comisión de investigación sobre la Listeria

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos