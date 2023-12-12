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La Audiencia de Sevilla fija para octubre de 2026 el comienzo del juicio del caso Magrudis
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La jueza del caso Magrudis abre juicio oral contra seis acusados por el brote de listeriosis
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FACUA pide hasta doce años de cárcel para los responsables de Magrudis y diez para la veterinaria
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FACUA denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla no ha hecho nada para evitar otro 'caso Magrudis'
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Concluye la instrucción del caso Magrudis: irán a juicio 7 investigados por la Listeria en La Mechá
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Inspeccionan la nave de la empresa Magrudis en Sevilla para determinar los bienes que son embargables
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FACUA recurrirá la puesta en libertad provisional del propietario de Magrudis y su hijo
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La jueza del caso Magrudis accede a la petición de FACUA de imputar a una veterinaria municipal
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47 afectados por Magrudis han solicitado ya ejercer la acusación a través de FACUA
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FACUA pide a la jueza una fianza de 1,5 millones para los imputados en el caso Magrudis
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FACUA se opone a que el Ayuntamiento de Sevilla sea admitido como acusación en el caso Magrudis
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Dejación de responsabilidades: el Ayuntamiento no tomó medidas tras constatar irregularidades en Magrudis
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Caso Magrudis: La Audiencia mantiene en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
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Rubén Sánchez: "Pedimos la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento en el caso Magrudis"
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FACUA pide a la jueza del caso Magrudis que impute por prevaricación a un responsable municipal
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El consejero de Salud desmiente a Bendodo sobre la muerte del bebé con listeriosis: "la cepa es la misma"
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Rubén Sánchez: "Siguen aumentando los afectados que piden que los representemos en el caso Magrudis"
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FACUA ha pedido ya la personación de 28 afectados en el caso Magrudis
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El padre del bebé fallecido por la listeriosis: "No sé qué intenta la Junta mintiendo y tergiversando"
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Se elevan a cuatro los fallecidos en el caso Magrudis al confirmar la Junta el caso del bebé de Écija
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FACUA pedirá que varios responsables municipales sean citados para declarar en el caso Magrudis
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FACUA Andalucía anuncia que no le pondrán ninguna mordaza recortándole subvenciones tras el caso Magrudis
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Magrudis: el 79% de los usuarios considera que la Junta ha gestionado la alerta "de forma nefasta"
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Rubén Sánchez: "PP y Cs vetan investigar la crisis de la Listeria en el Parlamento. Lo hará la Justicia"
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FACUA Andalucía ve clarificador que PP y Ciudadanos veten la comisión de investigación sobre la Listeria
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