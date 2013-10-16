Una empresaria finge ser asesora de Policía y Guardia Civil para dar cursos de redes sociales #fraudeCM
FACUA ha puesto el fraude en conocimiento de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de denunciarlo ante las autoridades de protección al consumidor.
FACUA.org
España-16/10/2013
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Para captar alumnos, Díez asegur