Nuestras accionesMaría Rosa Díez Flaquer

Una empresaria finge ser asesora de Policía y Guardia Civil para dar cursos de redes sociales #fraudeCM

FACUA ha puesto el fraude en conocimiento de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de denunciarlo ante las autoridades de protección al consumidor.

FACUA.org
España-16/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresaria María Rosa Díez Flaquer por hacerse pasar por asesora y profesora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para ofertar cursos online de community manager.

Para captar alumnos, Díez asegur

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