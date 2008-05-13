Una inmobiliaria se burla de las familias que no compran a sus hijos "una casa en condiciones" y "con piscina"
El anuncio de Vilamar dice: "Déjate de cumpleaños chorras y compra una casa en condiciones. Llévale a vivir a un lugar feliz".
FACUA.org
Sevilla-13/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera repulsiva la campaña publicitaria desarrollada por la inmobiliaria Vilamar, del Grupo Banco Pastor, que se burla de los infelices -así los presenta- que no compran a sus hijos una casa con piscina para promocionar un «conjunto