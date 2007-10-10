Una mínima parte del precio de la leche revierte en el productor, según cooperativas
Los ganaderos andaluces piden a la industria láctea que no les echen la culpa de la subida del precio del producto.
FACUA.org
España-10/10/2007
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Las cooperativas productoras de leche de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), reunidas hoy en consejo sectorial, lamentaron que el precio actual de la leche, cifrado en un euro por litro, «no revierte de manera mayoritaria en los ganaderos».
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