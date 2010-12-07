Una norma europea obligará detallar en las etiquetas de alimentos los niveles de azúcar, sal y grasas
El objetivo es dar a los consumidores mayor información para optar por una dieta saludable y contribuir así a la lucha contra la obesidad.
FACUA.org
Europa-07/12/2010
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Los ministros de Sanidad y Consumo de la UE aprobarán este martes, tras casi tres años de negociaciones, una nueva norma que obligará a la industria alimentaria a detallar en las etiquetas de alimentos y bebidas su contenido de azúcar, sal y grasas.
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