Una pizzería de Buenos Aires usaba carne de perro para rellenar empanadas
Ha sido clausurada después de que una inspección encontrara dos perros muertos en uno de sus frigoríficos.
FACUA.org
América-08/04/2008
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Una pizzería de la provincia de Buenos Aires (Argentina) ha sido clausurada después de que en una inspección se encontraran en un frigorífico los cadáveres de dos perros, cuya carne se usaba supuestamente para rellenar empanadas.
Los hechos sucedieron es