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Una redistribución más coherente en la propuesta del equipo de Gobierno permitiría recortar cuatro puntos el encarecimiento de los bonobús

Quedarían en 5,80 y 6,75 euros si el univiaje absorbiese la mayor subida, pasando a costar 1,30 euros. FACUA Sevilla considera que los incrementos seguirían siendo abusivos, pero al menos no penalizarían más a los usuarios habituales.

FACUA.org
Sevilla-14/10/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA advierte que una simple redistribución de las subidas propuestas por el equipo de Gobierno de la capital, repercutiendo la mayor al billete univiaje, permitiría recortar cuatro puntos el encarecimiento de los dos

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