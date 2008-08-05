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Una sentencia obliga Banesto a devolver el dinero a un cliente estafado por un tercero

El responsable, que trabajaba para una empresa dedicada a realizar transferencias fraudulentas, condenado a seis meses de prisión.

FACUA.org
Granada-05/08/2008
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La sección primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a seis meses de prisión y una multa de 3.325 euros a un hombre de 36 años, natural de Salamanca, que operaba como gestor de transferencias internacionales -a cambio de un 10% del importe-, procediendo el di

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