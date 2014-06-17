Una sentencia ordena por primera vez devolver la vivienda ejecutada por impago a una familia
La decisión judicial se basa en que existían cláusulas abusivas en el contrato hipotecario que no pudieron alegarse.
FACUA.org
España-17/06/2014
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El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona ordenó el pasado 5 de mayo a Bankia devolver a una familia la vivienda que había perdido por impago, al declarar nulo el procedimiento de ejecución hipotecaria que se realizó al amparo de cláusulas abusivas.<