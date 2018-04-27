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Una socia de FACUA recibe 9.000 euros de indemnización por un accidente sufrido en el AVE Madrid-Málaga

La socia tuvo que recurrir a los servicios jurídicos de la asociación después de que Caser, la compañía que ofrece el seguro de accidentes a Renfe, se negara a indemnizarla.

FACUA.org
Málaga-27/04/2018
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Renfe ha indemnizado con 9.015 euros a una socia de FACUA Málaga que sufrió una lesión tras una frenada de emergencia del AVE que recorría el trayecto entre Madrid y la ciudad andaluza.

Los hechos se produjeron cuando la socia de FACUA Málaga Mar&

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