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Una valenciana que llevó prótesis PIP se somete a tres operaciones tras detectarle tumoraciones

La mujer, de 30 años, llevó durante más de cinco años los implantes mamarios y sufrió la rotura total de uno de ellos.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/01/2012
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Una valenciana de 30 años de edad, que llevó durante más de cinco años prótesis mamarias de Poly Implant Prothèses (PIP), asegura que vive un «calvario» desde hace casi tres años. A la joven, que sufrió la rotura total de uno de los

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