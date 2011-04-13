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Unilever y Procter & Gamble, multadas por pactar precios de detergentes en ocho países

El acuerdo ilegal comenzó cuando las empresas pusieron en marcha una iniciativa para mejorar los resultados ecológicos de los detergentes.

FACUA.org
Europa-13/04/2011
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La Comisión Europea ha impuesto una multa de 315,2 millones a las multinacionales Unilever y Procter & Gamble por pactar los precios y repartirse el mercado de los detergentes en polvo para lavadora en España y otros siete países  de la UE. La compañ&iacu

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