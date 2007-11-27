Uno de cada dos andaluces es partidario de prohibir la publicidad televisiva dirigida a la infancia y que las televisiones públicas no emitan anuncios
Son datos del primer Barómetro realizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-27/11/2007
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Uno de cada dos andaluces se muestra partidario de prohibir la publicidad televisiva dirigida a la infancia y considera que las televisiones públicas deben renunciar a emitir anuncios, según los datos del primer Barómetro realizado por el Consejo Audiovisual de Andalucí