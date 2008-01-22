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Unos 400.000 vehículos circulan sin seguro en España, según el Consorcio de Compensación

Tráfico pone en marcha mañana un sistema para detectar in situ los coches que no estén asegurados.

FACUA.org
España-22/01/2008
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Alrededor de 400.000 vehículos circulan por las carreteras españolas sin seguro, según señaló hoy el director general del Consorcio de Compensación de Seguros, Ignacio Machetti. Este organismo se hace cargo de los costes de aquellos siniestros prov

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