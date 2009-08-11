Unos hábitos saludables reducen hasta un 80% el riesgo de padecer enfermedades crónicas
Cuatro son los factores determinantes: no haber fumado nunca, mantener un peso sano, realizar ejercicio de forma regular y seguir una dieta sana.
FACUA.org
Internacional-11/08/2009
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Cuatro factores del estilo de vida: no haber fumado nunca, mantener un peso sano, realizar ejercicio de forma regular y seguir una dieta saludable, parecen en conjunto estar asociados con hasta un 80% de reducción en el riesgo de desarrollar las enfermedades crónicas más comu