Varios bancos norteamericanos dejan de cobrar comisiones gracias a la iniciativa de una niñera
Este repliegue, al que se han sumado bancos como Wells Fargo y JP Morgan Chase, es fruto de una campaña iniciada por Molly Katchpole, una niñera de 22 años indignada por los excesos de la industria bancaria en Estados Unidos.
FACUA.org
América-02/11/2011
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Bank of America, el mayor banco de EEUU por el volumen de activos, anunció este lunes que ha cancelado sus planes para empezar a cobrar a partir de enero próximo una comisión mensual de cinco dólares a sus clientes por el uso de tarjetas de débito o cuentas de c