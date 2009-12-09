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Varios estudios cuestionan las propiedades de Tamiflu

Según publica el 'British Medical Journal', algunos científicos afirman que Roche no ha revelado todos los datos de sus ensayos clínicos.

FACUA.org
Internacional-09/12/2009
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En una reseña publicada en el British Medical Journal, varios médicos han afirmado que Roche, fabricante de Tamiflu, ha hecho imposible que los científicos pudieran evaluar la efectividad del medicamento antigripal almacenado alrededor del mundo no revelando todas las

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