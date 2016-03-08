Verizon pagará 1,2 millones a las autoridades estadounidenses por usar supercookies en el tráfico móvil
Estos identificadores únicos permitían enviar publicidad personalizada a los clientes tanto de la misma compañía como de otras sin su conocimiento ni consentimiento.
Europa Press
América-08/03/2016
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Las autoridades estadounidenses iniciaron su investigación en el año 2014. | Imagen: businesspundit.com.
La compañía estadounidense Verizon Wireless ha acordado pagar una multa de 1,23 millones de euros (1,35 millones de dólares) con la Comisión Federal Comunicaciones estadounidense (FCC) por emplear las denominadas supercookies en el tráfico mó