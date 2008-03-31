Viajes Iberia, sancionada tras las denuncias de FACUA por publicidad engañosa
La asociación lamenta la reducida cuantía de las multas, 14.200 euros, impuestas por el Gobierno de Baleares, donde la empresa tiene su sede social.
FACUA.org
España-31/03/2008
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Viajes Iberia ha sido sancionada por el Gobierno de las Islas Baleares, donde tiene su sede social, tras cuatro denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción por publicidad engañosa.
La empresa fue objeto de cuatro denuncias, en enero y febrero de 2007, por anunciar