Viajes Marsans solicita la liquidación anticipada para 'salvaguardar' los intereses de sus acreedores
Según detalla un comunicado de la compañía, su petición se basa en la "nula actividad comercial que tiene actualmente la empresa".
FACUA.org
España-27/09/2010
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Viajes Marsans ha informado de que el pasado viernes presentó de manera voluntaria ante el Juzgado Mercantil Número 12 de Madrid la solicitud de liquidación anticipada, de acuerdo a la Ley Concursal, con la intención de «salvaguardar» los intereses de sus acreed