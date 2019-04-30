Víctimas del ciberataque a Outlook sufren el robo de miles de euros en criptomonedas desde el correo
Microsoft reconoció que habían resultado comprometidas las cuentas de "un número limitado" de usuarios que usaban sus servicios de correo, que incluyen también Hotmail y MSN.
Europa Press
Internacional-30/04/2019
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Algunos usuarios del servicio de correo electrónico de Microsoft Outlook que fueron víctimas de un ciberataque sufrido por esta plataforma al comienzo de este mes de abril han denunciado el robo de miles de euros en criptomonedas a través del correo.
Microsoft admiti&o