Villanueva de la Cañada, condenada a devolver a un socio de FACUA Madrid más de 2.400 euros de plusvalía
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 sentencia al Ayuntamiento a reconocer las pérdidas en la venta de la vivienda.
FACUA.org
Madrid-22/02/2019
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Ángel González, socio de FACUA Madrid, ha logrado recuperar el impuesto de la plusvalía después de vender su piso por la mitad del precio que pagó por él. | Imagen: Marian Díaz / FACUA Madrid.
FACUA Madrid ha conseguido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid estime la demanda presentada por los servicios jurídicos de la organización y obligue al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada a devolver la cantidad abonada por un socio de FACU