Nuestras acciones

Villanueva de la Cañada, condenada a devolver a un socio de FACUA Madrid más de 2.400 euros de plusvalía

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 sentencia al Ayuntamiento a reconocer las pérdidas en la venta de la vivienda.

FACUA.org
Madrid-22/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid ha conseguido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid estime la demanda presentada por los servicios jurídicos de la organización y obligue al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada a devolver la cantidad abonada por un socio de FACU

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos