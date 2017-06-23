Violencia machista: Cuatro fabricantes de móviles comienzan a eliminar el 016 del registro de llamadas
Aunque el número no aparece en las facturas, los maltratadores pueden averiguar si se ha marcado el teléfono de atención a las víctimas. Con el nuevo código, ya no será necesario borrar el registro de llamadas.
FACUA.org
España-23/06/2017
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Los fabricantes de teléfonos móviles han completado los cambios técnicos que permitirán que las llamadas efectuadas al número de atención 016 no aparezcan reflejadas en el historial de llamadas, para proteger a las víctimas de violencia de gé