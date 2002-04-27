Visita a FACUA del responsable legal de la Internacional de Consumidores en América Latina y el Caribe
Antonino Serra se mostró especialmente interesado por la actividad desarrollada por la Federación en materia de control publicitario.
FACUA.org
Internacional-27/04/2002
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El responsable legal de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe de la Internacional de Consumidores (Consumers International, CI), Antonino Serra, ha visitado la sede central de FACUA en Sevilla el pasado 26 de abril durante su estancia en España con motivo de la