Vodafone asegura que su Vitamina 60 x 1 es "imbatible"
FACUA compara este plan de precios con otros existentes en el mercado y comprueba que el operador británico no dice la verdad.
FACUA.org
España-12/05/2008
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Ante la denuncia por publicidad engañosa anunciada hoy por FACUA-Consumidores en Acción, un portavoz de Vodafone ha asegurado a la agencia Europa Press que ofrece «las mejores tarifas para cada tipo de consumidor» y ha calificado su tarifa Vitamina 60 x 1 como un plan de prec