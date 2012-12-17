Vodafone, condenada a pagar 3.000 euros a una clienta por incluirla en una lista de morosos
La operadora le exigía el pago de 68,69 euros pese a la existencia de una sentencia previa que reconocía que la beneficiaria no debía cantidad alguna a la empresa.
FACUA.org
España-17/12/2012
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El juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche ha condenado a Vodafone a indemnizar a una clienta con 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios más el abono de 96,06 euros que la demandante pagó indebidamente a la compañía, según publica el