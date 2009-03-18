Vodafone disfraza de mejora la subida de tarifas que aplicará en abril
Intenta hacer creer a sus clientes que las condiciones serán más ventajosas cuando en realidad incrementará de forma considerable el precio por minuto, entre el 5 y el 25%.
FACUA.org
España-18/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los clientes de Vodafone que la compañía está disfrazando de mejora la subida de tarifas que aplicará el próximo 14 de abril.
El operador intenta hacer creer a los usuarios que las condiciones de sus tarifas