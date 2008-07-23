Vodafone modifica el 'spot' de su tarifa "multicolor" denunciado por FACUA por engañoso
Destaca ahora en una gran tipografía que las llamadas de hasta una hora por el precio de un minuto tienen un límite de 600 minutos al mes.
FACUA.org
Espa�ña-23/07/2008
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Vodafone ha modificado el anuncio televisivo de su tarifa «multicolor» denunciado por FACUA-Consumidores en Acción por incurrir en publicidad engañosa. El spot de la tarifa Nueva Vitamina 60×1 a Todos ha incorporado en una gran tipografía que las llamadas d