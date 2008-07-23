Nuestras accionesAunque siguen dándose irregularidades

Vodafone modifica el 'spot' de su tarifa "multicolor" denunciado por FACUA por engañoso

Destaca ahora en una gran tipografía que las llamadas de hasta una hora por el precio de un minuto tienen un límite de 600 minutos al mes.

FACUA.org
España-23/07/2008
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Vodafone ha modificado el anuncio televisivo de su tarifa «multicolor» denunciado por FACUA-Consumidores en Acción por incurrir en publicidad engañosa. El spot de la tarifa Nueva Vitamina 60×1 a Todos ha incorporado en una gran tipografía que las llamadas d

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