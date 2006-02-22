Vodafone provoca la confusión entre sus clientes al remitirles un nuevo contrato que amenaza con multas de hasta 150 euros a quien curse la baja antes de dieciocho meses
La compañía ha asegurado a FACUA que sólo aplicará la cláusula a sus nuevos clientes, pero se ha negado a remitir una rectificación del contrato.
FACUA.org
España-22/02/2006
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Vodafone está remitiendo a todos sus clientes de pospago una carta en la que les informa que en el plazo de un mes entrarán en vigor nuevas condiciones contractuales, la última de las cuales les obliga a permanecer dados de alta 18 meses, en los que además no podr&aacu