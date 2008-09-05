Nuestras acciones

Vodafone rectifica y anula numerosas cancelaciones ilegales en los pedidos del móvil que ofertó por 0 euros

FACUA presentó una reclamación a la compañía exigiéndole que cumpliese sus obligaciones contractuales. Numerosos usuarios llevaban días denunciando las irregularidades a través de varios foros de Internet.

FACUA.org
España-05/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras haber cancelado ilegalmente numerosas solicitudes de un móvil que ofertó por 0,00 euros a finales de agosto, Vodafone ha comenzado a enviar correos electrónicos a numerosos usuarios comprometiéndose a enviarles el terminal. Se trata de una oferta de prepago del LG

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos