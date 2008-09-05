Vodafone rectifica y anula numerosas cancelaciones ilegales en los pedidos del móvil que ofertó por 0 euros
FACUA presentó una reclamación a la compañía exigiéndole que cumpliese sus obligaciones contractuales. Numerosos usuarios llevaban días denunciando las irregularidades a través de varios foros de Internet.
FACUA.org
España-05/09/2008
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Tras haber cancelado ilegalmente numerosas solicitudes de un móvil que ofertó por 0,00 euros a finales de agosto, Vodafone ha comenzado a enviar correos electrónicos a numerosos usuarios comprometiéndose a enviarles el terminal. Se trata de una oferta de prepago del LG