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Volkswagen llama a revisión a propietarios de su modelo Tiguan por un defecto que implica riesgo de incendio

Ha sido incluido en la red de alerta de productos industriales inseguros.

FACUA.org
España-13/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Volkswagen-Audi España ha llamado a revisión a propietarios de su modelo Tiguan 5N por un defecto de fabricación que puede llegar a provocar el incendio del vehículo.

La empresa ha comunicado el defecto del veh&ia

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