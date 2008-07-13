Volkswagen llama a revisión a propietarios de su modelo Tiguan por un defecto que implica riesgo de incendio
Ha sido incluido en la red de alerta de productos industriales inseguros.
FACUA.org
España-13/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción informa que Volkswagen-Audi España ha llamado a revisión a propietarios de su modelo Tiguan 5N por un defecto de fabricación que puede llegar a provocar el incendio del vehículo.
La empresa ha comunicado el defecto del veh&ia