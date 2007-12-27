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Volvo llama a revisión 125.000 camiones en Norteamérica por un posible riesgo de incendio

Se trata de los modelos VN, VHD y VT fabricados desde 2003, que fueron comercializados en EE.UU., Canadá y México.

FACUA.org
América-27/12/2007
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El fabricante sueco de vehículos industriales Volvo ha llamado a revisión 125.000 camiones en Norteamérica por un eventual riesgo de incendio, según informó hoy un portavoz de la multinacional, Tommy Kohle.

Dicho portavoz resaltó que la cam

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