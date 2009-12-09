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Votación 'online' para elegir el logo europeo de agricultura ecológica

Hasta ahora el etiquetado ecológico era voluntario pero pasará a ser obligatorio para los artículos preenvasados que se ajusten a las normas de etiquetado.

FACUA.org
Europa-09/12/2009
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La Comisión Europea abrió el pasado lunes la votación en Internet para que los europeos elijan el logotipo que identificará a los alimentos ecológicos producidos en la Unión Europea.

Hasta ahora el etiquetado ecológico era voluntario pero p

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