Wanadoo deja de ofrecer tarifa plana de acceso a Internet pero sigue publicitándola en su web
FACUA pide a Uni2, propietaria de la firma, que mantenga su oferta durante un plazo razonable dadas las expectativas que ha creado en los usuarios, ya que de lo contrario estaría incurriendo en publicidad engañosa.
FACUA.org
España-09/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que Wanadoo ha dejado de ofrecer hoy miércoles tarifa plana de acceso a Internet pero ha seguido publicitándola hasta hoy mismo en su página web (www.wanadoo.es). Por ello, FA